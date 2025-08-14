Легионеры омской команды примерили ушанки и попробовали легендарные питерские пышки.

Хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» в свободное от тренировок время продолжают знакомиться с культурой Северной столицы. Сегодня тренер омской команды по физподготовке Вячеслав Макрицкий посетил легендарный клуб-музей «Котельная Камчатка» – место, где в конце 80-х работал и творил Виктор Цой, лидер группы «Кино».

Не остались в стороне и легионеры «Авангарда». Игроки Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски и Максим Лажуа прогулялись по Невскому проспекту, примерили традиционные русские шапки-ушанки, приобрели на память матрешки и заглянули в одну из старейших пышечных Петербурга, чтобы попробовать знаменитые пышки с сахарной пудрой.

Напомним, что ранее главный тренер Ги Буше вместе с руководством и игроками решили сосредоточиться на культурной программе во время предсезонной подготовки в Санкт-Петербурге.