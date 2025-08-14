В ней будет 233 квартиры.

Омская мэрия выдала уральской компании «Брусника» разрешение на строительство еще одного дома на Левобережье. Он появится на улице Крупской и станет частью квартала в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья.

Здание будет 9-этажным. В нем планируется разместить 233 квартиры: 38 студий, 81 однокомнатную, 85 двухкомнатных, 29 трехкомнатных. Площадь жилых помещений превысит 12 тыс. кв. м.

Отметим, что вместе с домом застройщик обещает возвести автостоянку. Сколько она вместит автомобилей и будет ли крытой, не сообщается.