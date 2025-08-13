Застройщик местный, он возвел кварталы в Амурском поселке и дома на Московке.
Стало известно, кто займется комплексным развитием территории неподалеку от парка имени 30 лет ВЛКСМ. Она располагается в границах улиц Маяковского – Масленникова, 6-й, 7-й, 8-й линий». Как сообщает «СуперОмск», застроит участок специально созданный для этого ООО «Специализированный застройщик «На Маяковского». Компанию зарегистрировали 12 августа.
Отметим, что на участке расположены 14 частных домов, которые признали непригодными для проживания. Их владельцам пообещали квартиры в новых домах или деньги.
Отметим, что единственным учредителем и директором компании-застройщика является Алексей Царук, также совладелец ООО «Квартал на Завертяева», ООО СЗ «Дом на Успешной», ООО «СНК Холдинг», ООО ЗС «Московка-дом1», «Московка-Дом3», КНЗ-1, КНЗ-2 и КНЗ-3, ООО «Торговый дом СНК».