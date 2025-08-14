Дополнительная выплата поможет пожилым людям порадовать внуков и организовать праздничный стол.

Российские пенсионеры смогут рассчитывать на выплату 13-й пенсии к концу года. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

– Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно, – цитирует слова политика «ТАСС».

По словам Миронова, пенсионерам приходится тяжело. Он подчеркнул, что дополнительная 13-я пенсия позволила бы им порадовать внуков подарками и организовать праздничный стол, поскольку многие встречают Новый год буквально с тем же набором продуктов, что и в обычные дни, ограничиваясь молоком и хлебом из-за нехватки средств.

Миронов также отметил, что партия уже давно выступает с подобным предложением.

– В последнее время некоторые другие коллеги, другие фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем, – подытожил он.

Под 13-й пенсией подразумевают ежегодную выплату пенсионерам, аналогичную 13-й зарплате, которую некоторые организации начисляют по итогам года в качестве поощрения.

Напомним, ранее Сергей Миронов вместе с первым замглавы фракции Яной Лантратовой направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением предоставить родителям право на досрочную пенсию в зависимости от количества детей.