Выход на пенсию может зависеть от количества детей.

В России предложили снижать пенсионный возраст родителям, которые воспитали двух и более детей. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова обратились с письмом к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой о введении возможности выхода родителей на досрочную пенсию в зависимости от количества детей.

– Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей, – цитирует письмо ТАСС.

Предлагается снизить пенсионный возраст на один год для родителей двоих детей, на три года – для родителей троих детей, и на пять лет – для родителей четырех и более детей.

Миронов также отметил, что в настоящее время многодетные матери имеют право выйти на досрочную пенсию, однако для этого им необходимо иметь определенный трудовой стаж и определенное количество пенсионных баллов. Лантратова подчеркнула, что многодетные родители испытывают значительную нагрузку, как физическую, так и финансовую, нередко теряя годы трудового стажа, ухаживая за детьми. При этом, по ее словам, именно многодетные семьи играют ключевую роль в формировании будущего пенсионной системы России, воспитывая последующие поколения.