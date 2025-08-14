Газимагомед Багатаров и его дядя вовремя заметили сход грунта и помогли людям выбраться из опасной зоны.

Дядя курсанта Омской академии МВД Газимагомеда Багатарова, Гаджи Гунашов, рассказал о спасении людей из селевого потока в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Младший сержант и замкомвзвода второго курса приехал на каникулы в Унцукульский район. Во время поездки с дядей по горной дороге он заметил сход грунта и начало селевого потока. Гунашов рассказал, что развернул свою машину обратно, но увидел в салоне минивэна, который уносило течением, женщину на пассажирском месте. Мужчина понял, что нужно действовать и обратился к племяннику с призывом помочь людям.

– Мы быстро переоделись и побежали на помощь. Когда подошли, через окно заметили детей и женщин. Мы оказались прямо на краю потока – если бы машина чуть-чуть сдвинулась, могли бы оказаться в воде вместе с людьми. В тот момент ни о чем не думали, просто помогали, – поделился Гунашов.

Напомним, что вчера стало известно, что курсант Газимагомед Багатаров спас семью из семи человек во время селевого потока.