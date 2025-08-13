Омск-Информ
·Происшествия

Газимагомед Багатаров увидел, как машину, где находились семь человек, сносит в реку. Вместе с дядей они развернули целую операцию. 

Во время недавнего наводнения в Унцукульском районе в Дагестане курсант Омской академии МВД  Газимагомед Багатаров  и его дядя спасли семью из семи человек.

Молодой человек рассказал SHOT, что они возвращались из родного села Корода в Каспийск, но на дороге в этот момент начался селевой поток. Мужчины припарковали машину в безопасное место, но увидели серый минивэн, который сносило рекой.

Тогда оба быстро переоделись и нырнули в ледяную воду. Родственники вместе с водителем минивэна сумели остановить машину, которую сносило течением. Позднее к ним пришли на помощь другие очевидцы, и автомобиль переместили в безопасное место. 

– Еще бы секунд 20, и все! Машина ушла бы в реку вместе с нами! – рассказал Багатаров.

Внутри спасенного автомобиля находилась семья из семи человек: мужчина, женщина, бабушка и четверо детей, среди которых новорожденный малыш. После этого мужчины таким же образом спасли еще несколько машин, которые уносило потоком сели.

