Канадец заявил, что пошел на этот шаг в память о погибшем друге.
Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился причинами принятия решения стать новым наставником хоккейного клуба «Локомотив». Интервью с канадцем опубликовал ярославский клуб в своем телеграм-канале.
Хартли подчеркнул два ключевых принципа, повлиявших на его выбор.
– У нас было несколько разговоров с Юрием Яковлевым перед тем, как я принял решение. Я всегда придерживался двух принципов: первый – я хотел работать в том же клубе, что и мой друг Брэд Маккриммон. Он долгие годы был моим помощником, мы были очень близкими друзьями. Второе – возможность защитить звание чемпиона. Мы привыкли, что смена тренера происходит из-за проблем с результатом или дисциплиной, а «Локомотив» сейчас – чемпионская команда. Такая возможность выпадает редко. Это уникальная возможность для меня, – сказал Хартли.
Напомним, что 7 сентября 2011 года Маккриммон вместе с ярославской командой разбились в авиакатастрофе. На борту лайнера находился «Локомотив», который летел в Минск на стартовый матч сезона КХЛ, где должен был сыграть с местным «Динамо». В катастрофе погибли 44 человека.
Ранее сообщалось, что Хартли уже прибыл в Россию.