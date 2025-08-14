Омск-Информ
·Происшествия

С ними простились вчера.

Вчера, 13 августа, жители двух районов Омской области провели церемонии прощания с погибшими участниками специальной операции на Украине. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях местных администраций.
В селе Колосовка состоялся траурный митинг, посвященный Дмитрию Сивцу. Подробности о его жизни и обстоятельствах смерти отсутствуют.
Также стало известно о гибели Дениса Фофанова. Его похороны состоялись на мемориальном комплексе села Одесское. Обстоятельства смерти и биография молодого человека тоже не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Омской области простились с погибшим на СВО отцом шестерых детей.
Мария Филимонова
