Он погиб в прошлом году при выполнении боевых задач.

Завтра, 9 августа, в 12:00 возле мемориала «Памятник солдату» состоится церемония прощания с погибшим на СВО Владимиром Резановым. Об этом сообщили в Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

Родился Владимир Александрович 23 июня 1969 года в селе Усть-Ишим, здесь же завершил свое обучение в средней школе в 1984 году. Отслужив в армии с 1987 по 1989 год в городе Новосибирске, большую часть своей профессиональной карьеры он провел в Усть-Ишимской автоколонне, сначала как водитель, потом стал высококвалифицированным сварщиком. Благодаря своему ответственному отношению к труду, Владимир Александрович получил почетную грамоту от Правительства Омской области, а также был удостоен серебряного знака ГТО.

Владимир подписал контракт в ноябре 2023 года и отправился защищать нашу страну. Как сообщают в администрации, 7 ноября 2024 года он трагически погиб при выполнении задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

У погибшего осталась жена и шестеро детей.