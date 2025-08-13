Они работают на высоте без страховки.

Рабочие, которые ремонтируют часы на Любинском проспекте, рискуют жизнью. Как свидетельствует видео в ТГ-канале «Омск_путеводитель», они трудятся на высоте без страховки.

Напомним, часовую башню дома № 14 на улице Ленина (бывшие Московские торговые ряды) построили в 1911 году на здании. Часы начали ремонтировать в этом году. После того как работы закончатся, часы будут не только показывать время, но и играть музыку. Каждый день в 15:00 будут звучать песни, которые выберут омичи.