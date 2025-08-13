Узбекских продавцов фруктов и овощей собираются заменить китайскими, белорусскими и местными.
Директор ООО «Черлакский Тракт» Юрий Глазков прокомментировал информацию о закрытии Черлакского рынка. Как сообщает РБК, закрытие не планируется, несмотря на то что две трети торговцев ушли в ферганский оптово-распределительный центр «Фрут-Сити» в селе Троицком Омского района.
– Никто не думает о том, чтобы закрываться. Рынок – привлекательное место. Чистота и порядок, электричество и газ. И у нас уже есть желающие занять капитальные сооружения. А наши фермеры? Наши люди тоже работать хотят. Так что все нормально. Есть планы поработать и с Белоруссией, и с Китаем, и с фермерами разговор был, – рассказал Глазков.
По словам соучредителя рынка Игоря Васеленка, узбекские продавцы уходили, потому что их заставили. Но, как сообщает «НГС55», некоторые уже начали возвращаться.
– Когда построен был рынок на территории Троицкого сельского поселения, узбекская диаспора стала всех узбеков к себе переманивать. Под угрозами все и переехали. Оттуда к нам возвращаются те, кто не нашел общий язык. Мы посчитали, что есть и другие, кто любит фруктами торговать. О закрытии речи точно не идет, – добавил заместитель директора организации Владимир Фокин.
Как сообщалось ранее, Черлакская оптовка работает уже около 30 лет, и омичи не рады тому, что ее покинули продавцы.