Омичи могут остаться без зимних заготовок. Придется искать другие варианты для поиска дешевых витаминов.

Нынешней весной появилась информация, что один из самых популярных в Омске оптовых рынков, Черлакский, закрывается. И торговцы из Средней Азии покидают его ради новой большой торговой точки, построенной в селе Троицком Омского района. Этот оптово-распределительный логистический центр с названием «Фрут-сити» с помпой открылся в апреле. Вложились в проект узбекские инвесторы. «Омск-информ» выяснил сегодняшнее состояние Черлакской оптовки.

Настоятельно рекомендованный переезд

На месте выяснилось, что «массовый исход» с торговой точки, где некогда кипела жизнь, происходил постепенно. Первыми с Черлакской оптовки массово стали выруливать одна за другой фуры именно узбекских продавцов. Говорят, что это было не их добровольное перемещение, а настоятельная рекомендация. Сначала предложили просто переехать на новое место. Но не всем хотелось перемен: все же 30-летняя история Черлакской оптовки что-то да значит – это и постоянные клиенты, и насиженное место, и с руководством базы выстроенные отношения. К тому же территориально она находится рядом с Омском, доехать до нее покупателю можно общественным транспортом. Опять же к границе с Казахстаном ближе, через который вся южная плодоовощная продукция поступает в Сибирь.

Новое место находится дальше, на другом берегу Иртыша, к которому придется искать объездные пути для фур. И для общественного транспорта пока туда нет дороги. Особо упрямых стали уже не уговаривать, как рассказывают на рынке, им стали угрожать. Давление было мощным – узбекская продукция оптом должна продаваться только в одном месте, и точка! В итоге остались считанные единицы торговых точек.

– Сейчас стоят на Черлакском рынке десять точек, которые торгуют в розницу. Наверное, из них восемь продают уценку, которая бывает разной: плохая или средняя. У оставшихся она неплохая. И две точки торгуют просто в розницу хорошим товаром. Ценник у них недешевый, почти как в магазине, – пояснила продавец.

Отдавали за копейки

Кстати, почти все яблоки, нектарины, черешню и прочие южные фрукты везут на Черлакскую оптовку из Узбекистана. По пути в Сибирь они прихватывают персики из Кыргызстана или дыни-«колхозницы», выращенные в Казахстане. Также на этом рынке закупаются таджики и казахи. А потом перепродают «живые витамины» в Омске.

Известно, что в 2025 году основной объем ввезенной в регион продукции составили узбекские овощи и фрукты. По данным регионального Управления Россельхознадзора, эта доля составляет 97,2 %.

– Я приезжаю сюда уже десять лет, – поделилась 82-летняя Зоя Хихля. – Всегда продавцы улыбаются, обходительные, но хитрые. На прошлой неделе купила ящик слив для компота, сверху хорошие, внизу побитые, но и их в дело можно пустить. Вижу, например, что хозяин перебирает фрукты, для варенья сойдет или пирога, могу попросить, и отдадут вообще за копейки.

До нового рынка не доехать

Про новую локацию торговли овощами и фруктами пенсионерка хорошо знает и очень этому не рада. Туда доехать простым смертным и что-то себе купить подешевле невозможно. Конечно, у магазинов стоят овощные и фруктовые ларьки, но и цены там кусаются. Та же слива в торговой точке у дома и в супермаркете стоит 140–170 рублей, на Черлакской оптовке ее можно купить за 75 рублей.

На сегодняшний день от Черлакской оптовки практически ничего не осталось. Гостей рынка ждет печальное зрелище: пустые ангары, которые еще недавно ломились от даров природы и где кипела торговая жизнь. Отдельные продавцы еще держатся, но, думается, это вопрос времени.

К новому рынку сейчас нет общественного транспорта. Когда редакция готовила материал о нем, добираться пришлось на такси за круглую сумму. Для рядовых пенсионеров эти деньги неподъемные. Выходит, что ездить во «Фрут-сити» будут только оптовики.

Не исключено, что если фрукты и овощи из Узбекистана, практически единственного поставщика, будут попадать в город через единственную оптовку, это может привести к взлету цен. По сути, произойдет монополизация рынка. А если вдруг не устроит поставщик или произойдет еще какое-нибудь непредвиденное событие, то случится фруктово-овощной коллапс. И этот вопрос требует решения на региональном уровне.