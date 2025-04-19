Рынок полностью крытый и больше напоминает склады. «Омск-информ» подробно изучил ассортимент и цены.

Неделю назад открылся оптово-распределительный логистический центр «Фрут-Сити». Этот масштабный складской комплекс начали возводить два года назад, и на данный момент уже построено 6 тысяч квадратных метров. В планах у инвесторов расширение площади до 15 тыс. квадратных метров. Узбекистанские предприниматели уже вложили в проект более 700 миллионов рублей. В результате завершения всех этапов строительства общий объем инвестиций достигнет примерно 2,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на территории рынка расположены 16 вместительных и удобных ангаров площадью 380 квадратных метров каждый. Эти площадки предназначены для хранения, переработки и продажи овощей и фруктов из Узбекистана. Также на территории рынка действуют 72 магазина, предлагающих широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и других товаров повседневного спроса. Уточняется, что центр оборудован 720 парковочными местами для грузовиков, что позволяет организовать бесперебойный и системный процесс оптовой торговли.

Корресподент РИА «Омск-информ» побывал на месте, внимательно изучив ассортимент и товары.

Склады-«кубики»

По наблюдениям автора этого материала, «Фрут-Сити» визуально напоминает крупный рыночный комплекс современного дизайна с аккуратными черными зданиями-кубиками. Поток покупателей на момент визита коррепондента оказался невелик, в основном «живые витамины» покупают сотрудники логистических компаний, приезжающие разгружать товар. Центр больше напоминает гигантский склад.

Основная продукция представлена узбекскими овощами и фруктами. Но есть товары и из Азербайджана. Заместитель губернатора Омской области Андрей Шпиленко анонсировал налаживание сотрудничества и с другими странами СНГ. В перспективе витаминами предполагается снабжать сибирские регионы и восток страны. И потенциал для этого имеется: центру предстоит вырасти втрое. На 9 гектарах хотят разместить склады с отдельными входами и пятиэтажную гостиницу на 2 тысячи коек. Планируется, что в Омске появится некий фруктово-овощной «Вайлдберриз»,

Грузить яблоки ящиками

Но пока это место больше напоминает большую восточную, правда, современную, оптовку. На рынке можно выбрать хрустящие зеленые яблоки, зрелые бананы, мандарины, разные сорта груш, персики и нектарины. Выбор овощей на рынке также разнообразен: помидоры всевозможных оттенков и размеров, свежие огурчики, разноцветные болгарские перцы, полезные стебли сельдерея, картофель и луковицы.

Кроме овощей и фруктов можно взять убзекские сладости, сухофрукты и импортозамещающую газировку. Цены на продукцию в «Фрут-Сити» существенно различаются, некоторые товары обходятся намного дешевле, чем в обычном супермаркете, хотя попадаются и достаточно дорогостоящие позиции.

Например, яблоки продаются здесь по цене от 80 до 140 рублей за килограмм, стоимость зависит от конкретного сорта. Средняя цена на огурцы – около 180–200 рублей за килограмм. Несмотря на то что в большинстве городских продуктовых сетей такой товар можно найти по средней цене около 150 рублей, узбекский эквивалент наверняка натуральнее.

Цена помидоров стабильно удерживается на отметке 200 рублей за килограмм. Учитывая, что в розничных сетях аналогичная позиция часто предлагается дороже, около 300 рублей, разница получается существенной.

Важно отметить, что овощи-фрукты продаются как оптом, так и мелкими партиями. Однако, как рассказал продавец одной из торговых точек, чаще вкусный товар реализуется ящиками. Сам он торговал только оптом.

– Поштучно взять не получится, я продаю только ящиками, – заявил продавец.

Его сосед по «кубику»-складу утверждает, что существует ряд точек, позволяющих совершать небольшие покупки, хотя и в минимальных количествах.

– Сейчас они уже не работают, но если прийти пораньше, можно приобрести и что-то поштучно, – сказал работник.

Он добавил, что с утра наплыв покупателей не спадает, как в первый день работы рынка, так и сейчас. Однако ближе к вечеру достаточно безлюдно.

К слову, на территории комплекса есть пока единственное, но очень колоритное заведение общепита: филиал чайханы «Фергана». Но это для поклонников лагмана, шашлыка и люля-кебаба.

Альтернатива магазинным витаминам

По данным представителей администрации комплекса, строительные работы первой очереди близятся к завершению – готово примерно 70 %, а полный ввод запланирован на конец 2025 года.

Оптово-распределительный логистический центр «Фрут-Сити» пока не успел завоевать своего покупателя, да и на склад-маркетплейс не похож. Но на большую оптовку, правда, на современный вариант, уверенно тянет. Не исключено, что новая точка по продаже фруктов и овощей станет конкурировать с уже существующими игроками. Следовательно, можно ожидать в ближайшем будущем снижение цен на «живые витамины» в Омской области. По крайней мере, на это хочется надеяться.