Творчество рэпера интересует их больше, чем песни Надежды Кадышевой.

Омичи раскупили половину билетов на концерт (18+) рэпера Гуфа, который планируется 27 сентября на «G-Drive Арене». В анонсе выступления говорится, что это прощальный концерт рэпера: Гуф завершает карьеру.

В десятках секторов уже не осталось мест. Заняты даже несколько лож, стоимость которых достигает 32 тыс. рублей.

Много билетов осталось в дешевые сектора. Приобрести их можно за 2–2,5 тыс. рублей. Билет на танцпол обойдется в 3,5–4,5 тыс. рублей.

Отметим, что около половины билетов также раскупили на концерт Григория Лепса (18+). Он планируется 24 сентября в Концертном зале Омской филармонии. Стоимость билетов варьируется от 5,9 до 18 тыс. рублей.