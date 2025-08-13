Омск-Информ
Местные жители возмущены действиями властей.
Жители деревни Капустино Любинского района сообщают, как местные власти раскопали дорогу до кладбища. По словам людей, этот путь был единственным доступным маршрутом к кладбищу в распутицу. Более того, весной дорога служила дамбой, предотвращая подтопление захоронений во время паводка.
Сельчане уверены, что дорогу раскопали из-за чьих-то нужд в земле.
– Просто взять и раскопать дорогу, потому что кому-то нужна была земля... Ответ и.о. главы: «А где еще брать землю?!». Ничего святого нет. Все для людей! – цитирует местных жителей портал «Новый Омск».
Представители администрации Любинского района сообщили, что дадут комментарий позже.
Ранее сообщалось, что кладбище под Омском превратилось в огромную свалку.
Мария Филимонова
