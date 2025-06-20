Жители пригорода жалуются на горы мусора, поваленные деревья и невыносимую вонь. Власти, по их словам, бездействуют.

Люди, проживающие в Лузинском сельском поселении Омского района, бьют тревогу из-за плачевного состояния кладбища возле деревни Приветная. Они отмечают, что за последний год территория превратилась в настоящую свалку. Поваленные деревья лежат на могилах, памятники и ограды разбиты, мусор растет кучами, а запахи нечистот, которые идут от дороги, не дают родственникам усопших дышать.

Сухие деревья над могилами создают опасность для посетителей, но их не спиливают из-за бюрократических сложностей. Местные жители не раз обращались в администрацию поселения с просьбами навести порядок, однако ситуация не меняется, и люди боятся за сохранность памятников близких.

Житель Омского района Сергей красочно описал состояние местного кладбища, которое давно перестало быть достойным местом памяти.

Сергей вспоминает, что еще несколько лет назад на кладбище сталкивался с маргинальными личностями и бездомными, которые дрались с собаками за еду, оставленную на могилах. Обстановка, по словам мужчины, напоминала сцены из сериала «Ходячие мертвецы». При этом, как отмечает местный житель, раньше с вывозом мусора проблем не было.

– Я приезжал на кладбище несколько лет назад. Никогда с собой не брал грабли, лопатки, мешки под мусор, так как на кладбище было все, что нужно. Взял грабли, мусорные мешки, на могиле убрал все, что мне мешало, вынес, положил кучу мусора, и ее увезли, – вспоминает мужчина.

Сейчас же, по словам омича, мусор никто не вывозит, приходится самостоятельно забирать мешки и выкидывать их на помойку. Кроме того, Сергей отметил, что по дороге к кладбищу спецтехника сливает отходы, из-за чего дышать на кладбище просто невозможно.

– Около железнодорожных путей есть перекресток, который ведет к кладбищу. Туда едут ассенизаторские машины. Запах – повсюду. Подъезжаешь к кладбищу и встречаешь груду мусора с обеих сторон, прямо по центральной аллее, – добавил омич.

Состояние дорог, ведущих к кладбищу, также оставляет желать лучшего: разбитый асфальт, грязь и лужи. Отдельной проблемой Сергей выделил сухостои, которые буквально разбивают памятники и кресты на могилах.

– Мы были здесь прошлой осенью, на земле лежали деревья, а на могилах – поломанные кресты. В этом году упавших деревьев нет, но сухостоя очень много, – поделился местный житель.

Засохших деревьев становится все больше, и родственники усопших боятся, что падающие ветки могут повредить новые памятники.

– Мы хотели поставить бабушке памятник, но теперь я сомневаюсь, так как там стоят три дерева. Мы сделали заказ, но сейчас я думаю отменить его, пока вопрос с деревьями не будет решен, – отметил Сергей.

Несмотря на многочисленные обращения и звонки в администрацию Лузинского сельского поселения, ситуация не меняется. Жители опасаются, что если проблема не решится, кладбище окончательно превратится в заброшенную свалку.

Дозвониться до главы поселения Александра Маслова не удалось. «Омск-информ» будет следить за развитием событий и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.