В Госавтоинспекции бьют тревогу из-за роста ДТП с участием несовершеннолетних.

Сегодня, 13 августа, на срочной пресс-конференции представитель Госавтоинспекции рассказала, что подросткам не стоит путать транспортные средства и спортинвентарь. Поводом для заявления стала смертельная авария в Большеуковском районе, где 17-летний подросток разбился на питбайке, врезавшись в мотоцикл своего ровесника.

– Питбайк – это вообще не транспортное средство, а спортивный инвентарь, который не должен двигаться по дорогам общего пользования, – пояснила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГАИ УМВД России по Омской области Наталья Бобылева. – Нам очень бы хотелось достучаться до родителей, чтобы остановить трагедии, потому что на сегодняшний день у нас зарегистрировано уже 53 дорожно-транспортных происшествия с несовершеннолетними. Один ребенок погиб и 52 получили травмы различной степени тяжести. Такую статистику мы называем страшной, те травмы, которые получают дети, попадая в такие ДТП, они очень тяжелые.

Чаще всего дети становятся инвалидами, потому что та скорость, которую они развивают на мототранспорте, и те столкновения, которые происходят, либо падение с этого транспорта, они несут за собой вот эту тяжесть последствий.

По статистике ГАИ, которую ведут с апреля, когда мотосезон начался, зафиксировано 702 нарушения. Как правило, это дети от 10 до 17 лет. Больше инцидентов задокументировано в областном центре, среди муниципальных районов в лидерах Тарский, Калачинский, Таврический и Тюкалинский.

В Госавтоинспекции напомнили, что для такой техники отведена глава 24 «Правил дорожного движения», где расписаны все правила.

– На мопеде-мокике, мощность которого до 50 кубов, может двигаться ребенок, которому исполнилось 16 лет. К тому же у него есть водительское удостоверение категории М. В других случаях это категорически запрещено! – говорит Наталья Бобылева. – Ни во дворе, ни на детской площадке, ни на спортивном каком-то сооружении, иначе наступает ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Если ребенку исполнилось 16 лет, у него есть водительское удостоверение. Выезжая на прогулку, он должен использовать защитную экипировку. Соблюдение этих условий дает ему право двигаться в крайнем правом ряду с соответствующей скоростью по дорогам общего пользования. Ни в коем случае на таком транспортном средстве нельзя передвигаться по тротуарам, пешеходным, велопешеходным дорожкам.

– Питбайки могут использоваться только на спортивных площадках в период спортивных мероприятий либо подготовки к ним, – категорически отмечает Наталья Бобылева.

Сообщить о подростках на такого рода технике можно, позвонив по номерам 112 или 02. Указать место и направление, куда они двигаются. Экипажи, которые находятся на маршруте патрулирования, обязательно проверят информацию. Отрабатывают территории и в рамках скрытого патруля. В ГАИ призывают и родителей быть ответственнее, не покупать в подарок мотосредство детям, которые еще не достигли возраста, разрешенного законом.