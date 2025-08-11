Два 17-летних водителя без прав столкнулись на трассе.
Вчера ночью, 10 августа, в Большеуковском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель несовершеннолетнего.
Предварительно установлено, что около полуночи 17-летний парень управлял мопедом марки «Альфа», совершая маневр поворота на трассе между поселениями Большие Уки и Знаменское, столкнулся с другим транспортным средством – мотоциклом «Эндуро», которым управлял его ровесник.
В результате столкновения водитель мотоцикла получил серьезные травмы и умер в больнице спустя сутки после аварии.
Установлено, что оба участника движения находились за рулем без соответствующих документов на право вождения транспортного средства.
Прокуратура взяла на контроль ход установления причин и обстоятельств происшествия.