Два 17-летних водителя без прав столкнулись на трассе.

Вчера ночью, 10 августа, в Большеуковском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель несовершеннолетнего.

Предварительно установлено, что около полуночи 17-летний парень управлял мопедом марки «Альфа», совершая маневр поворота на трассе между поселениями Большие Уки и Знаменское, столкнулся с другим транспортным средством – мотоциклом «Эндуро», которым управлял его ровесник.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил серьезные травмы и умер в больнице спустя сутки после аварии.

Установлено, что оба участника движения находились за рулем без соответствующих документов на право вождения транспортного средства.