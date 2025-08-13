Громкое дело о мошенничестве рассматривает суд.

Сегодня, 13 августа, в Куйбышевском районном суде Омска состоялись прения сторон по громкому уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, фигурантом которого является директор ООО «Бэст Трэвел». Согласно материалам дела, мужчина, занимавший должность руководителя нескольких местных туристических агентств, обвиняется в хищении порядка 15 млн рублей у 17 клиентов.

По версии следствия, обвиняемый использовал денежные средства клиентов, предназначенные для приобретения авиабилетов и бронирования отелей, не по назначению. Он регулярно делал крупные спортивные ставки в букмекерской конторе. О том, что поездка не состоится, потерпевшие узнавали незадолго до вылета.

Так, одна из пострадавших лишилась почти 4,3 млн рублей за отдых всей семьей с четырьмя детьми на Мальдивах и во Вьетнаме. Жертвой афериста также стала семья, решившая поехать в Турцию за 1 млн рублей. Жительница другого региона отдала 2,3 млн рублей за поездку в Турцию и путешествие на круизном лайнере в ОАЭ.

Как отметили в прокуратуре, до начала совершения преступлений обвиняемый на протяжении 15 лет добросовестно вел предпринимательскую деятельность и имел хорошую репутацию. Бизнесмен частично признал свою вину и предпринял меры к возмещению убытков пострадавшим.

Рассмотрение дела продолжается. Прокурор потребовал назначить обвиняемому семь лет тюремного заключения в колонии общего режима и выплатить полную компенсацию пострадавшим туристам. Окончательное решение будет вынесено 15 августа после последнего слова подсудимого.