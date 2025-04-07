Ее жертвами стали как омичи, так и жители других регионов.

Прокуратура передала в суд уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняют 48-летнего владельца омского туристского агентства. По версии следствия, он похитил у 17 клиентов фирмы 15 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре, с 1 июня 2023 года по 30 июня 2024 года предприниматель брал деньги за путевки, не планируя организовывать поездки. Одна из клиенток заплатила 4,3 млн рублей за тур на Мальдивы и во Вьетнам для себя, мужа и четверых детей. Жертвой афериста также стала семья, решившая поехать в Турцию за 1 млн рублей. Жительница другого региона отдала 2,3 млн рублей за поездку в Турцию и путешествие на круизном лайнере в ОАЭ.

– Большую часть этих денежных средств бизнесмен потратил в букмекерских конторах на спортивные ставки вместо того, чтобы приобрести авиабилеты и забронировать номера в отелях. О том, что поездка не состоится, потерпевшие узнавали от обвиняемого за несколько дней до вылета, – добавили в полиции.

До этого омич 15 лет добросовестно вел предпринимательскую деятельность и имел хорошую репутацию. Вину в совершении преступления он признал частично и частично же возместил причиненный ущерб. Дело рассмотрит Первомайский районный суд Омска. Мужчине грозил до 10 лет лишения свободы.