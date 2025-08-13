Подобный случай произошел буквально вчера.

Сегодня, 13 августа, около часа ночи в Ленинском округе Омска на железнодорожных путях, примыкающих к станции Омск-Пассажирский Западно-Сибирской железной дороги, произошел инцидент при выполнении маневровых работ – с рельсов сошел одиночный локомотив.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент не привел к задержкам в движении поездов и подвижного состава по станции. Восстановительные работы уже организованы, а причины происшествия устанавливаются.

– Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Организованы восстановительные работы. Причины события устанавливаются, – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Это уже второй сошедший с рельсов локомотив подряд. Вчера, 12 августа, с железнодорожного полотна сошелманевровый тепловоз ТЭМ18ДМ. Инцидент произошел около полуночи на железной дороге в районе станции Комбинатская.