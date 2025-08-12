Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В происшествии никто не пострадал, задержек поездов тоже не случилось.
Сегодня, 12 августа, около полуночи на железной дороге в районе станции Комбинатская сошел с путей маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ. Об этом сообщает транспортная прокуратура.
– Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства события устанавливаются, – отметили в ведомстве.
Сотрудники транспортной прокуратуры собираются выяснить, соблюдали ли при маневровых работах требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Отметим, что в этом году в Омске с рельсов сходили не только поезда, но и трамваи. Первый инцидент произошел в феврале, второй – в июле.
Андрей Андреев
·Общество

В происшествии никто не пострадал, задержек поездов тоже не случилось.
Сегодня, 12 августа, около полуночи на железной дороге в районе станции Комбинатская сошел с путей маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ. Об этом сообщает транспортная прокуратура.
– Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства события устанавливаются, – отметили в ведомстве.
Сотрудники транспортной прокуратуры собираются выяснить, соблюдали ли при маневровых работах требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Отметим, что в этом году в Омске с рельсов сходили не только поезда, но и трамваи. Первый инцидент произошел в феврале, второй – в июле.
Андрей Андреев