·Общество

Удивительная находка была обнаружена в Азовском районе.
Жительница Омской области натолкнулась в лесу Азовского района на внушительных размеров белый гриб, предположительно боровик. Фотографией удивительной находки женщина поделилась в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» социальной сети «ВКонтакте».
– Душа радуется, когда такую красоту находишь, – отметила омичка.
Находка вызвала ажиотаж среди пользователей сообщества, многие откликнулись положительными комментариями и пожеланиями дальнейших успешных походов за грибами.
Ранее другая омичка обнаружила редкий съедобный гриб.
Мария Филимонова
