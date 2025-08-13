Омск-Информ
Износ несущих конструкций представляет реальную угрозу безопасности.
Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин подписал распоряжение о подготовке к сносу трехэтажного аварийного здания, расположенного по адресу: улица Маршала Жукова, 152. Решение принято в связи с высоким уровнем износа несущих конструкций, угрожающим безопасности жильцов.
Всего предстоит освободить 53 комнаты, расположенные в 12 отдельных блоках. Здание, возведенное в 1962 году, изначально предполагалось расселить до 2029 года, однако после экстренного обследования специалистами было выявлено критическое состояние стен и перекрытий, существенно повышающее риск обрушения.
В июле местные власти ввели режим повышенной готовности и начали процедуру отселения жильцов.
Мария Филимонова
