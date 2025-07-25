Технический отчет выявил деформации в многоквартирном доме.

Омская мэрия ввела режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения еще одного дома: № 152 на улице Жукова. В постановлении говорится, что меры приняли «из-за угрозы обрушения многоквартирного дома, влияющей на безопасность жизни и здоровья граждан, проживающих в данном доме».

Отмечается, что техническим отчетом по результатам обследования несущих строительных конструкций многоквартирного дома от 18 июля 2025 года были обнаружены повреждения и деформация строительных конструкций.

Согласно постановлению, будут организованы мероприятия по отселению граждан. Руководителям ресурсоснабжающих организаций рекомендовано рассмотреть вопрос возможности отключения дома от систем газо-, энерго-, водо- и теплоснабжения после получения уведомления от администрации Центрального административного округа города Омска.

Ранее сообщалось о похожем случае. Из-за угрозы обрушения пятиэтажки в Советском округе ввели режим повышенной готовности.