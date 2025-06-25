Здание уже расселили, но до сих пор не снесли.

Мэрия Омска ввела режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения еще одного дома. На этот раз речь идет о кирпичной пятиэтажке по адресу: 50 лет Профсоюзов, 81. В постановлении говорится, что меры приняли «в связи с выявленными нарушениями целостности конструктивных элементов, которые могут повлечь обрушение дома».

Напомним, дом признали аварийным еще в 2016 году. В апреле 2023 года мэр подписал постановление о его расселении.

В январе 2024 года в доме уже вводили режим ЧС из-за того, что стены начали разрушаться. Тогда здание отключили от коммуникаций, в том числе отопления, несмотня на то что омичи отказывались его покидать.