·Общество

Глава государства отметил особые достижения жителей Омской области.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди награжденных за особые достижения в различных сферах деятельности трое жителей Омской области. 
Сотрудник ОАО «Российские железные дороги», дежурная по железнодорожной станции Входная Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движениемЕкатерина Климова награждена знаком отличия «За наставничество». Генеральный директор АО «Нива», депутат областного Заксобрания Владимир Пушкарев стал обладателем медали «За труды по сельскому хозяйству». Начальник управления АО «Транснефть – Западная Сибирь» Виталий Самойлов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Напомним, что на прошлой неделе Путин присвоил почетное звание опытному омскому врачу.
Мария Филимонова
