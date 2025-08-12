Михаил Котляревский отметил дисциплину на тренировках «ястребов».

Форвард «Авангарда» Михаил Котляревский рассказал о различиях в работе с двумя канадскими тренерами – Бенуа Гру из «Трактора» и Ги Буше из «Авангарда». По его словам, несмотря на схожий стиль, между ними есть заметные отличия.

– Мне кажется, что стиль один и тот же. Канадский – все строго, все четко, все принципы сохранять, концентрация, чтобы строгость присутствовала – что там, что здесь. Но у Буше, мне кажется, это еще строже. Гораздо строже. В «Тракторе», может, кому-то что-то позволяли, какие-то были моменты. Здесь все четко, все как один, – поделился форвард в интервью «ВсеПроСпорт»

Котляревский отметил, что тренер бывает жестким, когда это необходимо. По его словам, если он чего-то требует, то все выполняют, а при правильном выполнении задание быстро заканчивается. Если же игрок не справляется, тренер старается достучаться до него, чтобы тот сделал все правильно. Форвард также добавил, что наставник в целом позитивный человек и по нему не скажешь, что он может быть строгим.

