Новый форвард «ястребов» признался, что несколько раз бросал спорт.

Нападающий «Авангарда» Михаил Котляревский вспомнил, через какие трудности ему пришлось пройти, прежде чем выйти на уровень КХЛ. По словам хоккеиста, в детстве он несколько раз бросал спорт. 

– В десять лет я  уехал из Читы, в 13 вернулся, в 14 снова уехал, потом опять вернулся. На два года вообще заканчивал с хоккеем – меня не брали в школу в Уфе и Казани, руки опустились, – цитирует слова Котляревского «ВсеПроСпорт».

Он рассказал, что в детстве был значительно ниже своих сверстников, и, по его словам, тренеры стремились к быстрым результатам, а не к воспитанию игроков, поэтому не рассматривали его кандидатуру. Позднее шанс ему дали в Новокузнецке, однако из-за плохой успеваемости в школе он был отчислен и снова вынужден сделать паузу в хоккее.

– Первый год я в основном с любителями катался два-три раза в неделю и играл на «Золотой шайбе». А второй год вообще ничего не делал, ну, так же катался с любителями, с заводчанами. И просто мне всегда все говорили, что у меня есть потенциал, что мне надо куда-то ехать. В Чите уже поднадоело, там уже девятый класс был, перспектив никаких. Мне подвернулся вариант – со мной связались из Ангарска, и человек сказал, что приезжай к нам, там выпускной год, хочешь за нас поиграть? Я подумал: «Ну, была не была». Поехал, и вот как-то закрутилось, завертелось, – подытожил форвард.

Напомним, что ранее нападающий признавался, что испытывает трудности с адаптацией в новой команде из-за незнания английского языка.

