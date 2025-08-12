Котляревский признался, что почти не понимает английский язык.

Нападающий «Авангарда» Михаил Котляревский признался, что с английским языком у него не складывается – он почти ничего не понимает. По словам хоккеиста, в команде ему помогают товарищи и тренеры.

– В основном в команде очень много людей знают английский, и я такой, как один потеряшка периодически себя ощущаю. Но в любом случае все помогают, и Наиль Якупов прямо на собрании сидит со мной переводит мне полностью, думаю, что это первое время, потом в любом случае поймёшь уже, и язык не столь важен, – рассказал Котляревский в интервью «ВсеПроСпорт».

Напомним, «Авангард» подписал контракт с нападающим 31 июля. Соглашение рассчитано на три года. В прошлом сезоне Котляревский провел 71 матч за «Трактор» и «Северсталь» и набрал 35 (20+15) очков при показателе полезности «+4».