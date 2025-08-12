По мнению депутата, они нужны для самостоятельного развития, но школьникам стоит облегчить нагрузку.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин прокомментировал предложение Вячеслава Володина об отмене домашних заданий в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что эту тему необходимо обсуждать, поскольку дети перегружены как уроками, так и домашней работой.

– Нагрузку необходимо снижать. Отмечу, что в настоящее время Госдума получила только обещание от Минпросвещения, что этот вопрос будет решен, однако неясно, каким именно образом, поэтому наше обсуждение может быть очень актуальным, заявил Смолин.

Депутат отметил, что полностью отменять домашние задания было бы неправильно, поскольку они формируют у детей навык самостоятельной работы и дополняют школьные занятия. В качестве примера он привел изучение наизусть стихов русских классиков, что невозможно выполнить в рамках одного урока.

– Согласно опросам социологов, в средних классах четверть детей – активно читающие, четверть – многочитающие, а половина – почти не читающие или вообще не читающие. Причем в старших классах нечитающих уже 36 %. Возникает вопрос: а будет ли хорошо, если практически все дети перестанут читать, например, русскую классику? Мне кажется, нет, – подчеркнул Смолин.

Смолин подытожил, что перегрузка вредит детям, а программы должны быть сбалансированными. По его словам, современные программы нарушают принцип Льва Выготского: слишком легкие задания замедляют развитие, а сложные отбивают желание выполнять даже посильную работу.

Депутат считает, что при снижении общей нагрузки и одновременном повышении прочности знаний школьников можно было бы достичь оптимального результата.