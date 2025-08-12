По словам горожанина, на выезде до сих пор нет нужных знаков, а «умные» светофоры не помогают.

В группе «Аварийный Омск» омич пожаловался на беспорядок с дорожными знаками и работой светофоров на бульваре Архитекторов.

Он отметил, что на выезде в сторону улицы 22 Декабря до сих пор нет знака «Главная дорога», а на перекрестке с улицей Волгоградской некоторые знаки по-прежнему закрыты черным пакетом.

– А что творится со светофорами? Где «умная» система? Когда едешь со стороны 22 декабря по бульвару, то попадаешь на каждый красный сигнал светофора. Проезжаешь через все красные вдоль Меги, потом стоишь 120 секунд на перекрестке Волгоградской, потом 100 секунд на перекрестке Ватутина, – отметил автор поста. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Он также иронично добавил, что светофоры обещали настроить, но «обещанного ждут уже два года». На момент публикации ответа от городской администрации не поступало.

Напомним, что ранее стало известно, сколько еще будут доделывать омский бульвар Архитекторов.