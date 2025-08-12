Прокуратура добилась ускорения процесса из-за угрозы обрушения здания.

Прокуратура Кировского округа города Омска обратилась в судебные органы с требованием принудительного расселения жильцов аварийного жилого дома, расположенного на улице Инженерная, 120.

Проверкой было установлено, что указанный двухэтажный жилой дом, построенный в 1959 году и включающий восемь квартир, был признан специализированной межведомственной комиссией непригодным для проживания еще в сентябре 2022 года. Согласно заключению специалистов, состояние конструкций дома создает реальную опасность обрушения, угрожая жизни и безопасности омичей.

Несмотря на официальное признание дома аварийным, администрация города обозначила срок завершения процесса переселения лишь к концу 2029 года. Из-за неудовлетворительных условий проживания и опасности дальнейшего пребывания в доме прокуратура сочла необходимым ускорить процесс переселения.

Судебные инстанции поддержали позицию прокуратуры и постановили немедленно начать процедуру выселения жильцов. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.