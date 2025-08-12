Парень был пьян и пытался сбежать от инспекторов.

В полиции раскрыли подробности ночного ДТП на улице 10 лет Октября. За рулем иномарки, которая протаранила киоск, оказался 17-летний подросток.

Hyundai Tucson привлек внимание инспекторов ДПС еще на улице Жукова. От водителя потребовали остановиться, но он решил сбежать. Когда подростка поймали, оказалось, что он пьян.

– Пытаясь уйти от преследования, нарушитель создавал аварийно опасные ситуации, неоднократно проехал на запрещающий сигнал светофора. На улице 10 лет Октября он не справился с управлением и въехал в торговый павильон. В ДТП никто не пострадал, – сообщили в полиции.

Накануне подросток выпивал в гостях у дяди. Когда родственник уснул, юноша взял ключи от его машины и поехал кататься по городу.

На место происшествия полицейские вызвали мать парня. В ее присутствии составили четыре протокола. Теперь с семьей будут работать сотрудники ПДН. А на мать нарушителя ляжет и ответственность за поврежденный павильон.