Торги пройдут 11 сентября.
Министерство имущественных отношений Омской области объявило о проведении аукциона по продаже крупного объекта недвижимости в центральной части города. Лот представляет собой двухэтажное здание ветеринарной станции площадью 618,6 кв. м, расположенное по адресу: улица 30 лет ВЛКСМ, 40. Информация о продаже размещена на электронной площадке «ГИС Торги».
Помимо здания ветстанции, в лот входят гараж, приборы учета и системы видеонаблюдения.
Отметим, что объект включен в региональную программу приватизации государственного имущества на период 2025–2027 годов и выставлен на продажу впервые. Торги назначены на 11 сентября.
Минимальная стоимость комплекса определена в размере 41,1 млн рублей, а размер шага повышения стоимости установлен в сумме 2,055 млн рублей. Одновременно оглашена информация о цене выкупа земельного участка под зданием, составляющего 17,44 млн рублей. Она была прописана в официальном документе, утвержденном министром имущественных отношений Владимиром Ершовым, вчера, 11 августа.
