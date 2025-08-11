Начальную стоимость снизили до 265 миллионов рублей.

В центре Омска, рядом с торгово-развлекательным центром «Миллениум», недостроенный гостиничный комплекс Marriott снова выставлен на торги. Объявление опубликовано на сайте «Российского аукционного дома».

Стартовая цена снижена до 265 миллионов рублей. Однако минимальный шаг аукциона сохранили на уровне 300 тысяч рублей. Победителя определят 12 сентября. Предыдущие попытки продажи оказались безуспешными: последний аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Напомним, что впервые объект выставили на продажу в начале мая, но покупателя он так и не нашел.