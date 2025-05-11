Инвестора на проект в центре Омска ищет Российский аукционный дом.

Российский аукционный дом выставил на торги земельный участок площадью 1184 кв. м и объект незавершенного строительства площадью 1093,1 кв. м со степенью готовности в 31 % на ул. Фрунзе, 1, в Центральном административном округе г. Омска.

Речь идет о долгострое, который проектировался как четырехзвездочный отель сети Marriott. Объект примыкает к торговому комплексу «Миллениум».

На сайте РАД описываются его преимущества, главное – местонахождение.

– Центр города – место притяжения и жителей Омска, и его гостей. За 15 минут пешком от объекта можно дойти до Успенского собора, Тарских ворот, драматического театра, одного из старейших кинотеатров города «Маяковский». А в ближайшем окружении – Лицейский театр, главный корпус Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, открытый весной 2024 года после 18-летнего строительства, библиотека имени А. С. Пушкина, являющаяся главной научной в области, – сообщают аукционщики и указывают на развитую инфраструктуру, отличную транспортную доступность, высокий пешеходный и автомобильный трафик.

РАД перечисляет возможности использования объекта, не только отель, но и офисный центр либо банк, в этой части города наблюдается дефицит финансовых учреждений.

Стоимость объекта – 350 млн рублей. Аукцион состоится 30 мая 2025 года.