·Спорт

Британец старался сделать фирменный знак сибирского клуба непохожим на традиционный американский хоккей.
Логотип «Авангарда» на сборы в Санкт-Петербурге создал британский дизайнер Пол Николсон. Ранее он создавал логотипы для музыкантов Aphex Twin, Orbital, μ-Ziq, Skrillex и бренда одежды Supreme.
– В первую очередь я решил сосредоточиться на русских темах и избегать всего, что похоже на традиционный американский хоккей. Работа для «Авангарда» для меня была, словно исполнение мечты, – отметил Николсон.
Он добавил, что любит бетонную архитектуру советского периода и с нетерпением ждет поездки в Омск.
Ранее в хоккейном клубе сообщали, что строгий черно-белый ястреб отражает суровый северный характер Санкт-Петербурга, который подходит и сибирякам.
Андрей Андреев
