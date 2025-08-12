Предположительно, мужчина умер от сердечного приступа.

В Крутинском районе правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств смерти рыбака, произошедшей на озере Ик. Сообщение о внезапной кончине мужчины на берегу водоема неподалеку от деревни Красный Пахарь поступило в экстренные службы в пятницу, 8 августа, около 10 часов утра.

Прибывшие на место происшествия специалисты, осмотрев тело, не выявили признаков насильственной смерти.

Предполагается, что 73-летний мужчина скончался от сердечного приступа, сообщает «ТОП24» со ссылкой на источник в экстренных службах. Погибший приехал на озеро из Таврического района.

