·Происшествия

Обстоятельства происшествия остаются невыясненными.

Вчера, 10 августа, в микрорайоне Заозерный Советского округа Омска компания детей во время прогулки наткнулась на шокирующую картину - возле детского сада № 56 лежало тело мужчины, сообщает «СуперОмск».

На место прибыла полиция, сотрудники накрыли тело полиэтиленом. Причины смерти и личность мужчины пока не установлены. В пресс-службе УМВД «Омск-информу» отметили, что детали происшествия не раскрываются, однако обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее в Советском округе уже находили тело: 5 августа на улице Пригородной было обнаружено тело молодой девушки.

Алексей Новиков
