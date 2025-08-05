Тело нашли прохожие.

В Омске сотрудники силовых структур проводят проверку обстоятельств смерти молодой женщины. Труп был обнаружен возле дома № 23/1 по улице Пригородной в Советском округе.

Сообщается, что тело погибшей нашли прохожие, оказавшиеся на месте происшествия в пятницу, 1 августа, около 6:45 утра. Именно они сообщили о находке сотрудникам полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов провели осмотр тела и опрос свидетелей. Никаких признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Предварительная версия причины гибели девушки – падение из окна, сообщает «ТОП24» со ссылкой на собственный источник.

Личность погибшей была установлена в тот же день – ею оказалась жительница этого дома. Девушка проживала в квартире, расположенной на восьмом этаже здания, возле которого было найдено ее тело. Омский следком инициировал проверку по факту произошедшего несчастного случая.