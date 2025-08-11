Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Темпы оттока кадров с каждым годом уменьшаются.

Сегодня, 11 августа, в ходе рабочей встречи губернатор Омской области Виталий Хоценко информировал президента России Владимира Путина о социально-экономической ситуации в регионе.

Одна из тем, которые обсуждали глава государства и Хоценко, – отток кадров. Характерна эта проблема в целом для Сибири и для Омской области в частности.

– Если посмотреть график, в 2022 году мы потеряли 9,5 тысячи человек, в 2023-м – 5 тысяч человек, и в 2024-м – 1400 человек. Ну, то есть сальдо хоть еще отрицательное, но уменьшается, – доложил губернатор Омской области.

Добавим, что Хоценко рассказал Путину о росте зарплат. Произошло это благодаря «оборонке» на подъеме». 

Наталья Корнеева
·Общество

Темпы оттока кадров с каждым годом уменьшаются.

Сегодня, 11 августа, в ходе рабочей встречи губернатор Омской области Виталий Хоценко информировал президента России Владимира Путина о социально-экономической ситуации в регионе.

Одна из тем, которые обсуждали глава государства и Хоценко, – отток кадров. Характерна эта проблема в целом для Сибири и для Омской области в частности.

– Если посмотреть график, в 2022 году мы потеряли 9,5 тысячи человек, в 2023-м – 5 тысяч человек, и в 2024-м – 1400 человек. Ну, то есть сальдо хоть еще отрицательное, но уменьшается, – доложил губернатор Омской области.

Добавим, что Хоценко рассказал Путину о росте зарплат. Произошло это благодаря «оборонке» на подъеме». 

Наталья Корнеева