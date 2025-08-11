В соседних регионах получают больше, но в Омской области фиксируют быстрый рост зарплат.

Сегодня, 11 августа, в ходе рабочей встречи губернатор Омской области Виталий Хоценко информировал президента России Владимира Путина о социально-экономической ситуации в регионе. Он доложил главе государства о росте зарплат.

– Зарплаты, конечно, выше в соседних регионах, но при этом сегодня у нас «оборонка» на подъеме, – сказал Хоценко.

Он отметил, что в Омской области до 2022 года функционировало 16 предприятий, где работали 20 тысяч человек, сегодня на оборонную отрасль работает свыше 40 тысяч человек и идет рост.

– «Оборонка» сегодня тянет за собой и зарплаты остальных отраслей экономики. Мы понимаем, что эта тенденция не будет продолжаться в постоянном режиме, для этого, соответственно, принимаем ряд мер для того, чтобы новый инвестиционный цикл и новые инвестиционные проекты в «гражданке» запускать, – сказал губернатор.

Рост зарплат составляет 17,8 процента, к тому же темпы роста быстрее, чем в соседних Тюменской и Новосибирской областях. Владимир Путин отметил, что «рост приличный».

– Причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам – у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, – что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата, – рассказал президенту Виталий Хоценко.

Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот временно исполнял обязанности губернатора.