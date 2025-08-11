Воздушную гавань вынесут из города к 2028 году.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту Владимиру Путину об Омск-Федоровке. Глава региона поблагодарил главу государства за поддержку этого проекта.
– Вы нас тоже поддержали, все решения правительством приняты, средства предусмотрены, и мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает нас, город-миллионник, в развитии в части строительства, – отметил Хоценко.
Напомним, первый рейс из нового аэропорта планируется 25 декабря 2028 года.
Всего на инвестиционные проекты в Омской области потребуется более триллиона рублей. По словам Хоценко, сегодня регион будет подаваться на программу по казначейским инфраструктурным кредитам, чтобы привлечь более 8 млрд рублей.
– Буду просить у вас тоже, письмо подготовил, если есть возможность, нас поддержать. Я и с Маратом Хуснуллиным проговорил, и с Максимом Решетниковым. Они готовы поддержать, но тоже нужно ваше решение, – сказал Хоценко.
Отметим, что на встрече с Путиным Хоценко обсудил и другие вопросы – например, аварийное жилье и уровень зарплат.