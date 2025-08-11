Историей заинтересовались правоохранители.

В одной из омских бильярдных произошел неприятный для омича розыгрыш. Группа молодых людей, отдыхавшая в бильярдной, неожиданно подверглась нападению крепких мужчин в форме спецназа. Бойцы задержали именинника и обвинили его в даче взятки преподавателю Омского техникума железнодорожного транспорта, где он учится на помощника машиниста.

Сначала студент отрицал обвинение, утверждая, что не помнит о взятке, однако после признался, что «подарил» преподавателю 540 тысяч рублей. «Спецназовцы» продолжали допрашивать парня, пытаясь выведать имена других участников возможного правонарушения, и именинник раскололся, рассказав все о своих друзьях. Только после этого псевдоспецназовцы раскрыли свой розыгрыш и начали поздравлять именинника с днем рождения. Парень выдохнул и обматерил друзей за такой сюрприз.

Однако история на этом не завершилась: по данным Mash, видеозапись необычного розыгрыша попала в поле зрения правоохранительных органов, и теперь проводится проверка по факту взятки.

Предположительно, те же «спецназовцы» заставили омича принести клятву стать хорошим отцом.