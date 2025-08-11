Омск-Информ
·Общество

О своей беременности женщина сообщила, инсценировав задержание будущего отца.

В Омске женщина сообщила о своей беременности, вызвав группу захвата, а также заставила будущего папу написать клятву «быть хорошим отцом». Видео необычного розыгрыша расходится в Сети.

Люди в форме ночью врываются в квартиру супружеской пары, заковывают мужа в наручники и приказывают писать признательные показания. Текст его диктовал один из участников розыгрыша. В конце его испуганный будущий папаша должен был вывести «Обязуюсь стать хорошим отцом». Оказалось, что супруги 10 лет безуспешно пытались стать родителями, наконец-то долгожданное событие сбылось, правда, сообщить об этом жена решила таким вот способом. При этом группа захвата аплодисментами поздравила будущих родителей.

Наталья Корнеева
