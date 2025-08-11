Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Ираклий Наскидашвили занял пост тренера по функциональной и кондиционной подготовке.
Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о заключении контракта с молодым тренером по функциональной и кондиционной подготовке Ираклием Наскидашвили. Ранее 31-летний специалистзанимал должность тренера в хоккейной академии омского «Авангарда».
Наскидашвили имеет солидный спортивный бэкграунд. Он является мастером спорта России по греко-римской борьбе, кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе и тяжелой атлетике. 
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Авангарда» Алексей Потапов занял должность в руководстве «Торпедо». 
Мария Филимонова
·Спорт

Ираклий Наскидашвили занял пост тренера по функциональной и кондиционной подготовке.
Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о заключении контракта с молодым тренером по функциональной и кондиционной подготовке Ираклием Наскидашвили. Ранее 31-летний специалистзанимал должность тренера в хоккейной академии омского «Авангарда».
Наскидашвили имеет солидный спортивный бэкграунд. Он является мастером спорта России по греко-римской борьбе, кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе и тяжелой атлетике. 
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Авангарда» Алексей Потапов занял должность в руководстве «Торпедо». 
Мария Филимонова