Он будет отвечать за развитие игроков в системах ВХЛ, МХЛ и ЮХЛ.

Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Потапов занял должность менеджера по молодежному резерву нижегородского «Торпедо». Теперь он будет ответственен за управление командами ВХЛ, МХЛ и ЮХЛ, контролируя развитие молодых игроков и их перемещение между коллективами.

Сам Потапов провел значительную часть своей игровой карьеры именно в «Торпедо», с 2007 по 2017 год. А также играл за «Ак Барс», «Авангард» и московское «Динамо» .

Комментируя назначение, генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что возвращение Потапова носит символический характер.

– В течение нескольких месяцев мы с Алексеем обсуждали идею его возвращения в родной клуб. Для нас это имеет определенный знаковый подтекст, потому что Алексей очень хорошо знаком с нашей инфраструктурой. «Торпедо» воспитало его как профессионального хоккеиста, это часть его жизни. В ходе карьеры он работал с различными выдающимися тренерами и сейчас хочет передать весь накопленный опыт молодым парням, тем самым сделав нашу работу с молодежным резервом еще лучше, – отметил Забуга.

Отметим, что Потапов становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда» в 2021 году.