Будет создан ортофотоплан с географической привязкой.
Администрация Павлоградского муниципального района Омской области оповестила местных жителей о работе беспилотных летательных аппаратов ППК «Роскадастр» «ПО Ижгеодезия» над населенными пунктами.
Цель полета состоит в создании ортофотоплана – специального вида карты местности, отображающего реальную ситуацию на земле с точностью географической привязки. 
Данные мероприятия запланированы лишь на один день – 11 августа.
Ранее, в конце июня, жители Павлоградского района уже получали подобную информацию. Тогда сообщалось, что работа с применением беспилотников должна была проводиться в течение периода с 27 июня по 6 июля.
Мария Филимонова
